Vicolungo The Style Outlets inaugura una nuova mostra di Salotto IoTiAmo Vicolungo
La rassegna artistica "Salotto IoTiAmo Vicolungo" continua a Vicolungo The Style Outlets con la mostra "Scale in Movimento Scales in Motion" degli artisti Carlo Miglio e GP Colombo.L’inaugurazione, aperta a tutti, si terrà sabato 2 maggio alle ore 16,30 presso la Vico Lounge. La mostra è ad.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale della Stramilano 2026; Scale in movimento la mostra di Carlo Miglio e GP Colombo a Vicolungo; #brevi del 28 aprile; Locandina Job Fair Vicolungo the Style Outllets 4 giugno.
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