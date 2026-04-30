Vicolungo The Style Outlets è sponsor ufficiale della Stramilano 2026
Vicolungo The Style Outlets è diventato il sponsor ufficiale della Stramilano 2026, che si terrà domenica 3 maggio nel capoluogo lombardo. La corsa attraverserà le vie della città, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. L’evento rappresenta una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno, attirando appassionati di corsa e pubblico lungo il percorso.
, che animerà le strade del capoluogo lombardo domenica 3 maggio. "È con grande piacere che Vicolungo The Style Outlets torna a essere Sponsor ufficiale della Stramilano - dichiara Marco Cicchetti, Center Manager Vicolungo The.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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