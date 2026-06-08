Vicenda giudiziaria a Gagliano del Capo | il sindaco precisa i contorni dell’indagine

Notizia in breve

Il sindaco di Gagliano del Capo ha commentato la vicenda giudiziaria che coinvolge l’amministrazione comunale, precisando i dettagli dell’indagine. Ha spiegato che si tratta di accertamenti in corso e ha negato coinvolgimenti diretti o responsabilità personali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui capi d’imputazione o sulle persone coinvolte. La situazione è attualmente sotto analisi delle autorità competenti.