Vicenda giudiziaria a Gagliano del Capo | il sindaco precisa i contorni dell’indagine
Il sindaco di Gagliano del Capo ha commentato la vicenda giudiziaria che coinvolge l’amministrazione comunale, precisando i dettagli dell’indagine. Ha spiegato che si tratta di accertamenti in corso e ha negato coinvolgimenti diretti o responsabilità personali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui capi d’imputazione o sulle persone coinvolte. La situazione è attualmente sotto analisi delle autorità competenti.
GAGLIANO DEL CAPO – Il sindaco di Gagliano del Capo, Gianfranco Melcarne, interviene oggi in via diretta sulla recente vicenda giudiziaria che sta interessando l’amministrazione comunale, ritenendo doveroso fare chiarezza di fronte ad alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, da lui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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