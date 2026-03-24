Gina Lollobrigida rivive in una docuserie il racconto dell'assurda vicenda giudiziaria della diva

Dal 3 aprile arriva su HBO Max la docuserie Gina Lollobrigida-Diva Contesa. In tre episodi si racconta la storia dell'attrice, dal successo agli ultimi anni in cui è rimasta invischiata in una vicenda giudiziaria a dir poco intricata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Gina Lollobrigida

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