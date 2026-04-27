Gagliano del Capo al voto | Melcarne per il bis Monteduro per la discontinuità

A Gagliano del Capo si avvicinano le elezioni comunali con due candidati in corsa per la carica di sindaco. Uno dei due punta alla conferma del mandato precedente, mentre l'altro propone un’alternativa al percorso già intrapreso. La campagna elettorale si svolge tra gli incontri pubblici e le manifestazioni di sostegno, mentre gli elettori si preparano a esprimere la loro preferenza al voto nei prossimi giorni.

GAGLIANO DEL CAPO – Sarà come atteso una sfida a due quella delle prossime amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Gagliano del Capo. Com’era noto da tempo, il sindaco uscente, Gianfranco Melcarne, si ricandida per un secondo mandato consecutivo, mentre, dopo settimane anche.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Temi più discussi: Comunali nel Salento, la carica degli aspiranti sindaci nei centri al voto: i nomi ufficiali; Nuova riunione della Cabina di Coordinamento PNRR-Focus missione M5C2; Elezioni amministrative nel Salento: 21 comuni al voto tra sfide aperte e sindaci senza rivali; Amministrative del 24 e 25 maggio: presentate le liste dei 21 Comuni. La carica dei candidati sindaci: in due senza avversari.

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