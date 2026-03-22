La Juventus continua a seguire da vicino il portiere del Tottenham, con l’obiettivo di portarlo in rosa. Il club londinese ha confermato la disponibilità a cedere il giocatore, ma al momento l’Inter sembra aver preso il sopravvento nella corsa al giocatore. La situazione rimane in evoluzione e non si esclude che possano emergere nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Vicario Juve, il Tottenham è sempre aperto alla cessione del portiere. L’Inter, però, in questo momento sembra essere in vantaggio. I dettagli. Il calciomercato italiano si scalda attorno a uno dei profili più interessanti del panorama internazionale: Guglielmo Vicario. L’ex portiere dell’Empoli, attualmente in forza al Tottenham, è diventato l’oggetto del desiderio dei top club di Serie A, scatenando un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo. Se da un lato l’Inter sembra aver mosso i passi più concreti, non si può ignorare il rumore di fondo che riguarda l’ipotesi Vicario Juve, con i bianconeri sempre attenti alle opportunità per blindare la propria porta con talenti nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario Juve, i bianconeri restano sulle tracce del portiere del Tottenham. Ma la mossa dell’Inter potrebbe sbaragliare la concorrenza. I dettagli

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