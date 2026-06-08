Vicalvi Lande incantate 2026

Tornano a Vicalvi LE LANDE INCANTATE – III Edizione il 20 e il 21 giugno.Per due giorni il borgo e il castello si trasformeranno in un mondo sospeso tra realtà e leggenda, dove il passato rivivrà tra le antiche mura e la fantasia prenderà forma tra vicoli, piazze e sentieri. Oltre 60 figuranti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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