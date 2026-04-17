Il gioco di carte collezionabili Disney Lorcana continua a espandersi con il lancio del nuovo set Lande Sconosciute, noto anche come Wilds Unknown a livello internazionale. Arrivato al suo dodicesimo capitolo, il gioco di Ravensburger mantiene l’attenzione dei giocatori e degli appassionati, pronti a scoprire nuove carte e strategie. La diffusione del set si sta consolidando anche in Italia, dove il mercato dei giochi di carte sta crescendo rapidamente.

Il treno dell’hype targato Ravensburger non ha la minima intenzione di frenare. Arrivati al dodicesimo capitolo del TCG che ha letteralmente sconvolto il mercato, Disney Lorcana si prepara a invadere i tavoli italiani con il set Lande Sconosciute (noto internazionalmente come Wilds Unknown ). Mettete da parte i vostri mazzi aggro iper-rodati, perché le regole d’ingaggio stanno per cambiare radicalmente. La community dei duellanti è più agguerrita che mai, e questa nuova espansione promette di iniettare linfa vitale sia per chi cerca la giocata letale in torneo, sia per i collezionisti a caccia di artwork sbalorditivi da far gradare. Trovate questa e tutte le altre espansioni di Lorcana su CarteMagic.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Oltre l’Orizzonte: Disney Lorcana cala l’asso con il set Lande Sconosciute

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