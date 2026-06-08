Sara Grilli, candidata del Centrodestra, è stata eletta sindaca di Viareggio con il 50,29% dei voti nel ballottaggio. Ha prevalso su Federica Maineri di centrosinistra di poche decine di voti. La vittoria è stata decisa da una differenza di circa 12 voti. La candidata del Centrodestra ha ottenuto la maggioranza nel secondo turno delle elezioni comunali.

VIAREGGIO – Sara Grilli, candidata del Centrodestra, è la nuova sindaca di Viareggio. E’ riuscita a spuntarla per poche decine di voti ((50,29% – 12.527) su Federica Maineri (49,71% – 12.382), Pd, candidata del Centrosinistra. Decisivo lo scrutinio delle ultime tre sezioni, quando il distacco era di soli 34 voti. Nel Centrosinistra, sul momento, si vorrebbe chiedere il riconteggio dei voti. Ma intanto il Centrodestra esulta, anche se tutti prendono atto del calo di votanti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio: Sara Grilli (Centrodestra) nuova sindaca. Vince il ballottaggio per poche decine di voti su Federica Maineri

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#Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima #sindaca di #Viareggio tra Sara #Grilli, #centrodestra, 34,29%, e Federica #Maineri, #centrosinistra, 30.19%. Marialina #Marcucci, 27.52. Paolo #Annale, #Pci, 5.59%. #Viareggio2026 x.com

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