Viareggio, 8 giugno 2026 – Sezione dopo sezione, scheda dopo scheda, lotta all’ultimo voto tra Federica Maineri e Sara Grilli. Quando mancano tre sezioni, la distanza tra le due è di poco più di trenta schede. E così, quando mancavano tre sezioni alla fine, la tensione è andata alle stelle. Una lotta combattutissima quella di Viareggio, dove il pomeriggio del ballottaggio è diventata una vera e propria battaglia elettorale. La città è apparsa divisa in due: una metà con Maineri, l’altra con Grilli, in quello che è il secondo tempo di queste elezioni comunali. Le due candidate non si sono viste. C’erano però tanti sostenitori ai due comitati elettorali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, incredibile ballottaggio: lotta all’ultima scheda, fiato sospeso tra Maineri e Grilli

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