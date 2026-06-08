Viareggio incredibile ballottaggio | lotta all’ultima scheda fiato sospeso tra Maineri e Grilli

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Viareggio, le sezioni elettorali stanno ancora contando le schede, con una stretta distanza tra i candidati. La gara tra Federica Maineri e Sara Grilli si gioca su ogni singolo voto, con il risultato che resta incerto. La tensione cresce mentre si attendono gli ultimi dati, con il conteggio che prosegue senza sosta. La sfida si decide solo dopo l’ultima scheda.

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Viareggio, 8 giugno 2026 – Sezione dopo sezione, scheda dopo scheda, lotta all’ultimo voto tra Federica Maineri e Sara Grilli. Quando mancano tre sezioni, la distanza tra le due è di poco più di trenta schede. E così, quando mancavano tre sezioni alla fine, la tensione è andata alle stelle.  Una lotta combattutissima quella di Viareggio, dove il pomeriggio del ballottaggio è diventata una vera e propria battaglia elettorale. La città è apparsa divisa in due: una metà con Maineri, l’altra con Grilli, in quello che è il secondo tempo di queste elezioni comunali. Le due candidate non si sono viste. C’erano però tanti sostenitori ai due comitati elettorali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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