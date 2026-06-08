Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Alle 19:40 del 8 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala variazioni sulla viabilità a Roma. La rete stradale presenta alcune criticità, con code e rallentamenti in diversi punti della città. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono diffusi regolarmente per informare gli automobilisti. Nessun incidente grave è stato segnalato al momento.