Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 del 8 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala variazioni sulla viabilità a Roma. La rete stradale presenta alcune criticità, con code e rallentamenti in diversi punti della città. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono diffusi regolarmente per informare gli automobilisti. Nessun incidente grave è stato segnalato al momento.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code tra la Cassia bis è la Salaria più avanti code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla Pontina alla Roma Fiumicino in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina al Appia sul tratto Urbano della A24 code da Togliatti a Tor Cervara verso raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino System fila dall'Eur a via della Magliana in direzione raccordo anulare nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di Traiano a via Trincea... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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