Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18 | 40
Alle 18:40 del 8 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Si registrano rallentamenti e code su alcune strade principali. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure specifiche. La situazione resta monitorata e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica permangono code per traffico da Dragona in direzione Ostia rimaniamo nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di meugliano al ponte della Scafa verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo code da Vitinia a malafede sulla via Pontina code dal raccordo anulare a Spinaceto direzione Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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