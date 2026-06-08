Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 18:40 del 8 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Si registrano rallentamenti e code su alcune strade principali. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure specifiche. La situazione resta monitorata e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica permangono code per traffico da Dragona in direzione Ostia rimaniamo nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di meugliano al ponte della Scafa verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo code da Vitinia a malafede sulla via Pontina code dal raccordo anulare a Spinaceto direzione Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 08 06 2026 ore 18 40
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18:40
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 08:40Alle prime ore del 6 maggio 2026, alle 8:40, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla via ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioLazio, Bando per strade, scuole, piazze e infrastrutture dei ComuniA disposizione oltre 27 milioni di euro Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche str ... expartibus.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web