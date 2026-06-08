Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18 | 40

Notizia in breve

Alle 18:40 del 8 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Si registrano rallentamenti e code su alcune strade principali. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure specifiche. La situazione resta monitorata e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.