Via Regina | l’antica rotta romana che collegava il Lario all’Europa

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Via Regina, antica strada romana che collegava il Lago di Como all’Europa, è al centro di un dibattito sulla provenienza del suo nome. La strada, usata dai mercanti duemila anni fa, attraversava le Alpi e collegava il territorio alle rotte commerciali europee. La sua esistenza è testimoniata da resti archeologici e documenti storici. La via seguiva percorsi già utilizzati in epoca preromana e fu perfezionata durante l’epoca imperiale. La funzione principale era il trasporto di merci e persone tra il Nord Italia e il resto del continente.

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Chi ha dato realmente il nome a questa antica strada?. Come facevano i mercanti a superare le Alpi duemila anni fa?. Cosa ha trasformato radicalmente il tracciato originale nell'Ottocento?. Dove si trovano oggi i segmenti storici recuperati dal percorso?.? In Breve Denominazione ufficiale documentata nei registri storici a partire dall'anno 1187. Snodo strategico a Chiavenna verso i passi dello Spluga e del Septimer. Interventi infrastrutturali pesanti e creazione gallerie durante la metà dell'Ottocento. Società Archeologica Comense recupera segmenti storici con convegno nel 1995. La Via Regina: duemila anni di storia tra il Lago di Como e l’Europa centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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