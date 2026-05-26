Dall’antica capitale romana al mare in bici | il percorso verso Belvedere si accende

Da udinetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ciclista è rimasta ferita in un incidente lungo il percorso tra l’antica capitale romana e il mare, su uno dei tratti più frequentati della rete ciclabile regionale. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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Dall’antica capitale romana al mare, lungo uno dei tratti più suggestivi e frequentati della rete ciclabile regionale. La ciclovia tra Aquileia e Belvedere sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione, con un investimento complessivo da 1 milione e 229 mila euro.L’intervento riguarda il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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