Dall’antica capitale romana al mare in bici | il percorso verso Belvedere si accende

Una ciclista è rimasta ferita in un incidente lungo il percorso tra l’antica capitale romana e il mare, su uno dei tratti più frequentati della rete ciclabile regionale. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Dall’antica capitale romana al mare, lungo uno dei tratti più suggestivi e frequentati della rete ciclabile regionale. La ciclovia tra Aquileia e Belvedere sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione, con un investimento complessivo da 1 milione e 229 mila euro.L’intervento riguarda il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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