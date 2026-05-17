Antica villa romana ritrovata a Bacoli | scoperto un tesoro archeologico

Durante lavori di scavo nella zona di Bacoli, in località Scalandrone, è stata portata alla luce una villa romana situata sulla collina che si affaccia sul Sinus Baianus. La scoperta riguarda le strutture archeologiche di un edificio antico, risalente all’epoca romana, con elementi architettonici ancora visibili. La villa si trova in una posizione strategica, con un panorama che si affaccia sul mare. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti e sono in corso approfondimenti.

Una villa di epoca romana, affacciata sul Sinus Baianus e arroccata sulla collina, è stata riportata alla luce a Bacoli, in località Scalandrone. La scoperta è avvenuta durante i lavori di somma urgenza coordinati dalla soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Lost Roman City Found Perfectly Preserved Underwater.

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