Via ponteggi e cantiere Almenno l’ex convento di San Nicola è tornato a risplendere

Da ecodibergamo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex convento di San Nicola ad Almenno è stato riaperto al pubblico dopo lavori di rimozione ponteggi e di smantellamento del cantiere. La giornata di apertura, organizzata dal Fai Giovani di Bergamo, ha permesso ai visitatori di entrare nell’edificio che ora appare restaurato e più accessibile. La struttura, che era stata interessata da interventi di recupero, ha riacceso le sue porte principali per l’occasione.

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L’EVENTO. L’antico portone si è riaperto per una giornata di riscoperta promossa dal Fai Giovani di Bergamo. Una caccia al tesoro per scoprire i «segreti» del luogo. Per la prima volta dopo oltre un decennio l’ex convento di San Nicola ad Almenno San Salvatore si è mostrato domenica 7 giugno completamente sgombro da ponteggi e strutture di cantiere, restituendo ai visitatori la piena visione della sua architettura monumentale. L’antico portone del complesso si è riaperto per una giornata di riscoperta promossa dal Gruppo Fai Giovani di Bergamo in collaborazione con il Comitato di San Nicola. L’iniziativa ha preso il via con una visita a cura... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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