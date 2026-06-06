Ponteggi non a norma e rischi di caduta | chiuso cantiere tre persone nei guai
Un cantiere per la ristrutturazione di una villa è stato chiuso a causa di ponteggi non conformi alle norme di sicurezza, che presentavano rischi di caduta. Durante un controllo, sono stati individuati problemi strutturali e carenze nelle misure di protezione. Tre persone sono state denunciate per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La chiusura del cantiere è stata disposta dalle autorità competenti fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza richieste dalla legge.
Un cantiere aperto per la ristrutturazione di una villa è finito sotto la lente dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bilancio dell’ispezione è di tre denunce, sospensione dell’attività e sanzioni economiche. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del Nil del Comando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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