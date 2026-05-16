È tornato Francesco | a san Nicola Giuseppina Mira unisce musica poesia e spiritualità

Una chiesa di San Nicola piena ha accolto la presentazione del libro “È tornato Francesco”, scritto dalla poetessa Giuseppina Mira. L'evento culturale ha visto la partecipazione di pubblico interessato a un incontro che ha combinato poesia, musica e riflessioni sia civili che spirituali. La serata ha offerto uno spazio per condividere contenuti legati alla figura di Francesco attraverso diverse espressioni artistiche, creando un momento di confronto e coinvolgimento per i presenti.

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