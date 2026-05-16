È tornato Francesco | a san Nicola Giuseppina Mira unisce musica poesia e spiritualità
Una chiesa di San Nicola piena ha accolto la presentazione del libro “È tornato Francesco”, scritto dalla poetessa Giuseppina Mira. L'evento culturale ha visto la partecipazione di pubblico interessato a un incontro che ha combinato poesia, musica e riflessioni sia civili che spirituali. La serata ha offerto uno spazio per condividere contenuti legati alla figura di Francesco attraverso diverse espressioni artistiche, creando un momento di confronto e coinvolgimento per i presenti.
Una chiesa di San Nicola gremita ha ospitato la presentazione del libro “È tornato Francesco” della poetessa Giuseppina Mira, evento culturale che ha unito poesia, musica, riflessione civile e spiritualità. A impreziosire la manifestazione è stata la presenza del prefetto Salvatore Caccamo che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
DJ Vittorio Cassinesi in Diretta su RadioSciò con Tanti Auguri a te 13 Maggio
Sullo stesso argomento
Poesia, teatro e musica per San FrancescoOmaggio a San Francesco d’Assisi tra poesia, teatro e musica: oggi alle 21 al Teatro Leonardo (via Ampère 1) va in scena “A tu per tu con San...
Leggi anche: All'alba il concerto per San Francesco: musica e spiritualità al Sacro Monte di Orta