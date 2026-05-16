È tornato Francesco | a san Nicola Giuseppina Mira unisce musica poesia e spiritualità

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiesa di San Nicola piena ha accolto la presentazione del libro “È tornato Francesco”, scritto dalla poetessa Giuseppina Mira. L'evento culturale ha visto la partecipazione di pubblico interessato a un incontro che ha combinato poesia, musica e riflessioni sia civili che spirituali. La serata ha offerto uno spazio per condividere contenuti legati alla figura di Francesco attraverso diverse espressioni artistiche, creando un momento di confronto e coinvolgimento per i presenti.

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Una chiesa di San Nicola gremita ha ospitato la presentazione del libro “È tornato Francesco” della poetessa Giuseppina Mira, evento culturale che ha unito poesia, musica, riflessione civile e spiritualità. A impreziosire la manifestazione è stata la presenza del prefetto Salvatore Caccamo che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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