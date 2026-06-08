Via Petrarca auto del consolato occupa posto disabile

Da tre giorni, un'auto del consolato PE occupa un posto disabile in via Petrarca, una traversa di via Notarbartolo. La vettura si trova sotto casa di una persona con disabilità, impedendole di usare il parcheggio riservato. Nessuno ha ancora spostato il veicolo, creando un disagio significativo per chi ha bisogno di quell’area riservata.

Da tre giorni in via Petrarca (traversa di via Notarbartolo) quest’auto appartenente al consolato PE, occupa il posto auto di una persona disabile, sotto casa, arrecando un grave disagio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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