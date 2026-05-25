Colleferro Incidente stradale su Via Petrarca all’altezza del supermercato Bici contro auto Sul posto Polizia di Stato e 118

Da cronachecittadine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima delle 18 di oggi, un incidente si è verificato in Via Petrarca, vicino a un supermercato. Una bicicletta e un’auto si sono scontrate all’incrocio con Via Vittorio Alfieri. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Cronache Cittadine COLLEFERRO – Poco prima delle ore 18 di oggi, 25 Maggio, in Via Francesco Petrarca all’incrocio con Via Vittorio Alfieri L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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