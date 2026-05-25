Colleferro Incidente stradale su Via Petrarca all’altezza del supermercato Bici contro auto Sul posto Polizia di Stato e 118

Notizia in breve

Poco prima delle 18 di oggi, un incidente si è verificato in Via Petrarca, vicino a un supermercato. Una bicicletta e un’auto si sono scontrate all’incrocio con Via Vittorio Alfieri. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.