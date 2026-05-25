Poco prima delle 18 di oggi, un incidente si è verificato in Via Francesco Petrarca, all’incrocio con Via Vittorio Alfieri, a Colleferro. Una bicicletta ha urtato un’auto. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Non ci sono dettagli sui feriti o sulle cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Poco prima delle ore 18 di oggi, 25 Maggio, in Via Francesco Petrarca all’incrocio con Via Vittorio Alfieri L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - geolierColleferro. Incidente stradale su Via Petrarca all’altezza del supermercato. Bici contro auto. Sul posto Polizia di Stato e 118

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