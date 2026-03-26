A Assisi si è svolto l’insediamento ufficiale di un nuovo leader religioso, con la partecipazione di fedeli e una delegazione proveniente da Benevento. La cerimonia ha segnato l’avvio di un mandato in terra umbra, mentre nella città campana si attende con pressione il successore del precedente pastore. La situazione segna un momento di transizione per la comunità locale, che si prepara a un nuovo capitolo della propria storia ecclesiastica.

Tempo di lettura: 2 minuti Da un lato l’inizio del nuovo ministero in terra umbra, dall’altro l’apertura di una fase di attesa per Benevento, chiamata presto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia ecclesiale. Una giornata scandita da tappe cariche di spiritualità ha accompagnato ieri l’ingresso ufficiale di Felice Accrocca alla guida della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Un evento che ha richiamato nella città umbra anche una significativa delegazione proveniente dal capoluogo sannita, segno del legame ancora fortissimo tra il presule e la comunità che ha guidato negli ultimi anni. Sacerdoti, rappresentanti della curia e numerosi fedeli hanno raggiunto insieme Assisi per essere presenti a quello che, di fatto, ha rappresentato anche un momento di congedo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accrocca ad Assisi, fedeli e delegazione sannita per l’insediamento: ora Benevento attende il nuovo pastore

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Come frati abbiamo il privilegio di conoscere e apprezzare mons. Felice Accrocca da molto tempo, soprattutto per la sua profondissima competenza negli studi francescani, sempre messa a disposizione con chiarezza e particolare capacità divulgativa. sanfran x.com