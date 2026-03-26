Imponente incendio boschivo ad Andrate | minacciate le case di una borgata

Da torinotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio boschivo di grandi proporzioni si è sviluppato questa mattina nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra morenica di Ivrea. L’incendio ha interessato una vasta area di vegetazione e si è esteso rapidamente, mettendo a rischio alcune abitazioni di una borgata vicina. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per cercare di circoscrivere le fiamme e proteggere le strutture vicine.

Un importante incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra morenica di Ivrea. Le fiamme stanno minacciando le case e per questo sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Ivrea, Torino Centrale e Biella. Le operazioni di spegnimento si preannunciano lunghe. L'incendio, alimentato dal forte vento, segue di qualche ora quello divampato nel parco delle Vaude tra Nole e San Carlo Canavese, che è stato spento nella notte. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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