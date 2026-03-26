Un incendio boschivo di grandi proporzioni si è sviluppato questa mattina nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra morenica di Ivrea. L’incendio ha interessato una vasta area di vegetazione e si è esteso rapidamente, mettendo a rischio alcune abitazioni di una borgata vicina. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per cercare di circoscrivere le fiamme e proteggere le strutture vicine.

Un importante incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra morenica di Ivrea. Le fiamme stanno minacciando le case e per questo sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Ivrea, Torino Centrale e Biella. Le operazioni di spegnimento si preannunciano lunghe. L'incendio, alimentato dal forte vento, segue di qualche ora quello divampato nel parco delle Vaude tra Nole e San Carlo Canavese, che è stato spento nella notte. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Imponente incendio boschivo ad Andrate: minacciate le case di una borgata

Articoli correlati

Incendio ad Arenzano, minacciate alcune case in piazza Camillo GolgiSono intervenuti i vigili del fuoco: il rogo è sotto controllo grazie all’intervento di 4 squadre, le operazioni di bonifica saranno portate avanti...

Incendio boschivo a Lauco, in fiamme dieci ettari di forestaUn incendio di vegetazione è divampato nella serata di ieri, sabato 3 gennaio, nei pascoli sopra la frazione di Buttea, nel comune di Lauco.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imponente incendio

Argomenti discussi: Fiamme nella notte sul Cesen: un incendio si mangia parte del Bosco del Madean; Incendio a Fabro, rogo spento dopo una notte di interventi: distrutti cinque ettari di bosco.

Imponente incendio boschivo ad Andrate: minacciate le case di una borgataUn importante incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra morenica di Ivrea. Le fiamme stanno minacciando le case ... torinotoday.it