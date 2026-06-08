Via Fariello | velocità caos e silenzio complice nel cuore di Avellino

Notizia in breve

Lungo via Fariello, davanti all'autostazione, si registra un’intensa attività di veicoli che sfrecciano a velocità elevate, creando un ambiente rumoroso e caotico. In alcuni tratti, la strada appare deserta e silenziosa, contraddistinta da momenti di calma tra il traffico intenso. La presenza di automobili e moto che transitano rapidamente si alterna a fasi di quiete, rendendo il traffico variabile e imprevedibile.