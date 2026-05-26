Milano-Bologna persona sui binari | alta velocità nel caos

Il traffico ferroviario sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna è stato interrotto a causa di una persona sui binari. La presenza non autorizzata ha causato disagi e ritardi nel servizio. Le autorità hanno immediatamente intervenuto per gestire la situazione. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per alcune ore, con treni cancellati o in ritardo. Nessuna informazione è stata diffusa sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’accaduto.

Traffico ferroviario nel caos sulla linea dell' Alta Velocità Milano-Bologna, il tutto a causa di persone non autorizzate sui binari. Disagi pesantissimi si sono registrati nel pomeriggio di martedì 26 maggio, soprattutto nei pressi della stazione di Reggio Emilia, dove dalle 13.30 la circolazione è stata fortemente rallentata e in diversi casi bloccata per consentire l'intervento delle forze dell'ordine. A spiegare quanto stava accadendo è stata Trenitalia con un avviso pubblicato sul proprio sito: "A causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari - spiega Trenitalia sul proprio sito - che comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Alta Velocità in tilt per persone sui binari: ritardi fino a 190 minuti su Milano-Torino

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