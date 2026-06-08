Avellino via Fariello | emergenza sicurezza davanti all' autostazione
A Avellino, in via Fariello davanti all'autostazione si è verificato un problema di sicurezza. La strada, normalmente utilizzata come via di passaggio, presenta criticità che richiedono interventi. La situazione è stata segnalata come emergenza da parte delle autorità locali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incidenti o interventi in corso. La zona rimane sotto osservazione fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.
Avellino, 8 giugno 2026 - Via Fariello. Davanti all'autostazione. Un pezzo di città che dovrebbe essere soltanto una strada. E invece è diventato un avvertimento. Un posto dove tutti vedono, tutti sanno, tutti raccontano. Ma dove, alla fine, sembra che nessuno intervenga.L'ennesimo incidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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