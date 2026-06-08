Via alla stagione sull' erba | Sinner Cobolli e gli altri verso Wimbledon Il programma degli italiani

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione su erba è iniziata con alcuni italiani in campo. A Stoccarda, nel tabellone maschile, Bellucci sostituisce il finalista del Roland Garros, che si è ritirato. A Halle, è previsto il ritorno di un giocatore dopo l’assenza. Sinner e Cobolli si preparano per Wimbledon, con tornei di avvicinamento in programma. Nessuna altra informazione sui loro programmi è stata comunicata.

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Parte la stagione sull’erba, una delle più attese dagli appassionati di tennis, nonché la più breve di tutto il circuito. Sono sei i tornei principali prima dell’appuntamento più atteso a Wimbledon, e in nessuno di questi vedremo in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, giocherà direttamente nello Slam di Londra, dove difende il titolo del 2025, per ricaricare al meglio le batterie dopo il tremendo tour de force che quest'anno lo ha visto trionfare in 5 Masters 1000 consecutivi.  Si parte questa settimana con i tornei Atp 250 di Stoccarda e s’Hertogenbosch. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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