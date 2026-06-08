Via alla stagione sull' erba | Sinner Cobolli e gli altri verso Wimbledon Il programma degli italiani

Notizia in breve

La stagione su erba è iniziata con alcuni italiani in campo. A Stoccarda, nel tabellone maschile, Bellucci sostituisce il finalista del Roland Garros, che si è ritirato. A Halle, è previsto il ritorno di un giocatore dopo l’assenza. Sinner e Cobolli si preparano per Wimbledon, con tornei di avvicinamento in programma. Nessuna altra informazione sui loro programmi è stata comunicata.