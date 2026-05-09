Il programma di Sinner sull’erba prima di Wimbledon | due forfait già annunciati

Jannik Sinner si prepara a chiudere la sua parentesi sui campi in erba prima di Wimbledon, con due tornei già annunciati come forfait. Dopo una prima parte di stagione molto positiva nel 2026, il tennista italiano dovrà affrontare un breve stop prima di riprendere il cammino su questa superficie. I dettagli sulle ragioni dei forfait e le tappe successive sono ancora in fase di definizione.

Il percorso di Jannik Sinner nella stagione 2026 avrà una tregua nelle prossime settimane: quale organizzazione avrà sull’erba e perché I primi mesi del 2026 sono stati assolutamente favolosi per Sinner, almeno fino a questo momento. Il numero uno al mondo ha deciso di essere protagonista di un vero e proprio tour de force che lo ha visto vincere 23 partite consecutive tra marzo e maggio, conquistando quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid) e tornando primo nel ranking. Ora, però, sull’erba – paradossalmente la sua superficie preferita – le cose sono destinate a cambiare. Mentre la maggior parte dei tennisti programma attentamente la transizione dalla terra all’erba con tornei come Halle, Queen’s e Stoccarda, Sinner ha scelto la via del digiuno agonistico.🔗 Leggi su Sportface.it

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