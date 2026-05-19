Carlos Alcaraz non prenderà parte a Wimbledon, il torneo di tennis che si svolgerà sulla superficie erbosa dal 29 giugno al 12 luglio. La decisione di rinunciare a questa tappa della stagione è stata resa ufficiale, e il giocatore spagnolo non parteciperà all’intera stagione sull’erba in programma nel periodo estivo. La sua assenza si aggiunge a quella di altri atleti che hanno deciso di non competere a causa di infortuni o motivazioni personali.

Carlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, terzo Slam della stagione che andrà in scena sulla sacra erba dal 29 giugno al 12 luglio. Questa è la notizia del giorno nell’universo tennistico: il fuoriclasse spagnolo non sarà della partita nel prestigioso torneo in terra britannica e salterà un altro Slam, visto che non sarà della partita nemmeno all’imminente Roland Garros (24 maggio-7 giugno). L’infortunio al polso ha consigliato all’attuale numero 2 del mondo di rimanere ancora ai box e non forzare il rientro agonistico, decidendo di rientrare soltanto quando sarà nelle condizioni ideali per essere competitivo ai massimi livelli. Il 23enne ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz salterà anche Wimbledon: ufficiale la rinuncia all’intera stagione sull’erba

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