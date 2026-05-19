Carlos Alcaraz salterà anche Wimbledon | ufficiale la rinuncia all’intera stagione sull’erba

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz non prenderà parte a Wimbledon, il torneo di tennis che si svolgerà sulla superficie erbosa dal 29 giugno al 12 luglio. La decisione di rinunciare a questa tappa della stagione è stata resa ufficiale, e il giocatore spagnolo non parteciperà all’intera stagione sull’erba in programma nel periodo estivo. La sua assenza si aggiunge a quella di altri atleti che hanno deciso di non competere a causa di infortuni o motivazioni personali.

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