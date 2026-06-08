Vertice E3 | Zelensky esprime i dati sul fronte e Larry spunta a Londra

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice E3, Zelensky ha fornito dati sulle perdite russe al fronte, senza specificare cifre precise. Nel frattempo, Larry è stato visto a Londra, senza dettagli aggiuntivi sul suo ruolo. Non sono stati annunci ufficiali riguardo all'impegno di leader europei e britannici come Starmer, Macron e Merz nella difesa ucraina. La riunione si è concentrata sui rapporti militari e sulla strategia futura, senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Quali dati specifici ha rivelato Zelensky sulle perdite russe al fronte? Come influenzerà l'impegno di Starmer, Macron e Merz la difesa ucraina? Perché la presenza di Larry The Cat ha interrotto il vertice E3? Cosa cambierà nelle strategie militari dopo il coordinamento tra i leader??? In Breve Perdite russe superano i 30mila tra morti e feriti ogni trenta giorni. Vertice svoltosi a Londra il 7 giugno 2026 presso Downing Street. Partecipazione di Starmer, Macron e Merz per st . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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