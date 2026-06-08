Larry The Cat ruba la scena al vertice tra Zelensky Merz Starmer e Macron ed esce per primo da Downing Street – Video

Larry The Cat, il gatto di Downing Street, è stato il primo a uscire dalla porta principale dopo il vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron. Il felino ha attirato l’attenzione dei presenti, che si sono fermati a osservare il suo passaggio prima che la riunione terminasse. Il gatto ha attraversato il cortile di fronte alla residenza ufficiale, lasciando dietro di sé un’aria di curiosità tra i testimoni.

Larry The Cat il gatto di Downing Street numero 10 ha rubato la scena al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron a Londra. Il gatto è uscito addirittura prima dei leader europei, mostrandosi a fotografi e telecamere. Nel corso del colloquio, Zelensky ha illustrato la situazione sul campo di battaglia, evidenziando le pesanti perdite subite dalle forze di Mosca, che da cinque mesi consecutivi registrerebbero oltre 30mila tra morti e feriti ogni trenta giorni, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Not for sale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Larry the cat celebrates 15 years at Downing Street

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