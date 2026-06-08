Durante il vertice a Londra, Larry The Cat ha attirato l'attenzione dei presenti, rubando la scena ai leader mondiali. Nel corso dell'incontro, sono stati condivisi dettagli sui recenti sviluppi sul fronte russo, con dati che evidenziano un aumento delle perdite e delle attività militari. Zelensky ha fornito cifre precise sulla situazione sul campo di battaglia, senza commenti o analisi aggiuntive. La presenza del gatto ha generato attenzione mediatica a margine delle discussioni ufficiali.

? Punti chiave? In Breve Larry The Cat anticipa i leader europei durante il vertice di Londra. Il gatto di Downing Street numero 10, Larry The Cat, ha attirato l’attenzione dei media uscendo per primo dall’edificio durante il vertice che ha protagonisti Zelensky, Merz, Starmer e Macron. Mentre i capi di stato e di governo si preparavano a lasciare la sede del colloquio a Londra, l’animale si è mostrato alle telecamere e ai fotografi prima dei delegati internazionali. L’incontro di alto livello ha permesso un confronto diretto sulla situazione bellica in corso. Zelensky ha utilizzato il proprio canale Telegram per fornire aggiornamenti cruciali riguardanti l’andamento dei combattimenti e l’impatto sulle forze russe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Vertice a Londra: Larry The Cat anticipa i leader mondiali

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Spunta 'Larry The Cat' il gatto di Downing Street al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron

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