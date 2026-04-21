Forlimpopoli si prepara ai 30 anni della Festa Artusiana | ufficializzate le date piazza Garibaldi fulcro centrale

A Forlimpopoli si avvicinano i trenta anni della Festa Artusiana, con le date ufficiali già annunciate. L’evento si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio e avrà come sede principale piazza Garibaldi, che sarà il centro delle attività. La manifestazione rende omaggio a Pellegrino Artusi, nato in città, considerato il padre della cucina italiana moderna, e rinnova ogni anno l’appuntamento con i sapori e le tradizioni del Paese.

La città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana moderna, si prepara a diventare nuovamente il cuore della gastronomia nazionale: dal 27 giugno al 5 luglio torna la Festa Artusiana, l’evento che celebra i sapori e le tradizioni culinarie italiane, che quest'anno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Pescara a caccia della salvezza: ufficializzate le date dei playoutsono state ufficializzate, a un mese dal via, le date dei playout di serie B, ad oggi l'obiettivo prioritario di un Pescara che a 4 giornate dalla... Lega Pro, ufficializzate le date della Supercoppa: Vicenza, Benevento e…Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso noto il regolamento e le date di svolgimento della Supercoppa Serie C alla... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sì chef, la cucina diventa terapia: ragazzi con autismo ai fornelli per imparare ad essere autonomi. Forlimpopoli in festa: un albero per ogni nuovo natoÈ tempo di festeggiare le nuove vite e piantare radici, letteralmente. A Forlimpopoli domani prenderà il via la 34ª Festa dell’Albero, appuntamento tradizionale che unisce celebrazione della nascita ... ilrestodelcarlino.it Artusiana, seduti a tavola con FelliniNel centenario della nascita di Federico Fellini, la festa Artusiana di Forlimpopoli gli rende omaggio nel programma di questa sera. Si apre alle 19 nella corte di Casa Artusi con Martina Liverani, ... ilrestodelcarlino.it