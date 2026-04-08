Inter Summer Tour ufficializzate le amichevoli con Juve e Milan a Perth | le date ufficiali – FOTO

L'Inter ha annunciato due partite amichevoli in Australia contro Juventus e Milan, entrambe a Perth. Le gare si svolgeranno in date ancora da definire e rappresentano la prima volta che la squadra partecipa a una tournée in Oceania. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, includendo le foto delle date e delle location delle partite. La tournée estiva si inserisce nel programma di preparazione precampionato della squadra.

L’estate dell’ Inter si tinge di una novità storica: per la prima volta, i nerazzurri varcheranno i confini del continente oceanico per una tournée in Australia. La squadra sarà protagonista a Perth di un prestigioso torneo dedicato alle eccellenze del calcio italiano, un evento unico per i tantissimi tifosi locali che potranno finalmente vedere i propri idoli dal vivo nella cornice dell’avveniristico Optus Stadium. Il programma della trasferta è già ufficiale e prevede due “classiche” del nostro calcio in versione internazionale. L’esordio assoluto nel nuovissimo palcoscenico è fissato per mercoledì 5 agosto con il Derby contro il Milan, sfida che si giocherà all’estero per la quarta volta nella storia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Serie A, un’estate australiana: Milan, Inter e Juve volano a Perth! Il programma per le amichevoli insieme al PalermoAlajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il... Juventus Summer Tour in Australia: ufficiali programma e amichevoli della tournée estivaVicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro.