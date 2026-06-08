Vermeer-Mina | tutta l' arte in una stanza

Johannes Vermeer nacque a Delft nel 1632 e a Delft morì nel 1675, a quarantatré anni, senza aver mai lasciato la città. Non cercò corti, non si spostò ad Amsterdam, non si presentò ai mecenati che avrebbero potuto comprarlo. Dipingeva lentamente, meno di una quarantina di tele in vent’anni di carriera, usando il blu lapislazzuli, più caro dell’oro. Aveva quattordici figli, debiti cronici, una suocera autoritaria e due soli mecenati stabili, il ricco Pieter van Ruijven e sua moglie Maria de Knuijt, che comprarono quasi metà della sua produzione. La Gilda di San Luca lo elesse due volte capogruppo: i colleghi lo stimavano, ma al di fuori di Delft era quasi sconosciuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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