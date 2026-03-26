Ieri mattina a Palmi si è svolto un incontro tra i membri del Soroptimist International Club e i carabinieri della compagnia locale. Durante l'evento è stato presentato un kit chiamato

L'occasione di Palmi è servita per rafforzare ulteriormente la vicinanza dell'Arma alle comunità e rinnovare la collaborazione alla prevenzione e al supporto alle vittime della violenza di genere Ieri mattina, si è tenuto a Palmi un incontro tra la sezione del Soroptimist International Club e i carabinieri della compagnia. L'evento è stato organizzato per celebrare la donazione del kit “Una Stanza tutta per sé.portatile”, avvenuta il 27 dicembre dello scorso anno, utile a raccogliere testimonianze e denunce relative al contrasto alla violenza di genere. Alla presenza della past presidente nazionale, dott.ssa Adriana Macchi, e del comandante del gruppo carabinieri di Gioia Tauro, ten. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Donazione kit "Una Stanza tutta per sé…portatile": incontro tra Club Soroptimist e carabinieri

Articoli correlati

Il Soroptimist Club Valchiavenna dona ai Carabinieri la valigetta “Una stanza tutta per sé… portatile”Il progetto, nato nel 2015 da un accordo tra Soroptimist International e l’Arma dei carabinieri, mira alla creazione all’interno delle caserme di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una Stanza

Donato a Palmi il kit Una Stanza tutta per sé…portatile per il contrasto alla violenza di genereQuesta mattina, presso la Compagnia di Palmi, si è tenuto un incontro tra il Soroptimist International Club – sezione di Palmi, e i militari dell’Arma. L’evento è stato organizzato per celebrare la ... strettoweb.com

Violenza sulle donne, una stanza protetta in CommissariatoE' stata inaugurata nel commissariato di Senigallia (Ancona) la stanza per gli incontri protetti rivolta alle donne vittime di violenza e ai minori. Il taglio del nastro c'è stato questa mattina, alla ... ansa.it