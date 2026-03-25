Mogol ha spiegato come nacque “Il cielo in una stanza”, una delle canzoni italiane più famose. Ha dichiarato che il testo forte, rivolto a un’Italia considerata bigotta, fu scritto da lui e portato a Mina. Gino Paoli ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto. La canzone è stata spesso oggetto di leggende metropolitane sulla sua origine e sul significato.

Milano - “Sulla genesi de “Il cielo in una stanza”, una delle più belle canzoni italiane di sempre, girano molte leggende metropolitane. Magari con questa nostra chiacchierata riusciremo a ristabilire la verità.”. Così parla il mio amico Mogol, noto all’anagrafe come Giulio Rapetti. C’è lui, il partner storico delle hit di Lucio Battisti, all’origine di un brano che ha segnato e attraversato le generazioni. Il pezzo, come si dice in gergo, che ha regalato l’eternità a Gino Paoli, andatosene ieri. Mino Reitano Cantante, Paolo Villaggio con la moglie Maura e Gino Paoli ph Achivio Ag. Aldo Liverani sas retrospettiva “La prima cosa che voglio raccontare è che ho perduto un amico carissimo – sospira Mogol, che di anni ne farà novanta il prossimo agosto –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mogol, Gino Paoli e il segreto del Cielo in una stanza: “Un testo forte per quell’Italia bigotta, decisi io di portare la canzone a Mina”

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