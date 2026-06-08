Varese arena del basket 3×3 | sfida per le Finali Scudetto al Campus
Le gare di basket 3x3 si sono svolte presso il Campus di Varese, con le squadre che si sono sfidate per ottenere un pass per le Finali Scudetto a Riccione. Le competizioni hanno determinato le posizioni in classifica e influenzato il ranking nazionale, con alcune squadre che hanno consolidato o migliorato la loro posizione in vista delle finali. Le partite hanno coinvolto diverse formazioni che cercano di qualificarsi e di scalare la graduatoria.
Chi può assicurarsi un posto nelle Finali Scudetto a Riccione?. Come cambieranno le posizioni nel ranking nazionale dopo queste gare?. Quali categorie parteciperanno alle sfide nei campetti di via Pirandello?. Quanto costa l'iscrizione per ogni singolo giocatore al torneo?.? In Breve Categorie Under 12, 14, 16 e 18 maschili e tornei Top Maschile e Femminile.. Iscrizione a 80 euro per team con canotta inclusa per ogni atleta.. Contatti via WhatsApp al 351.3322131 o email [email protected] per adesioni.. Punti accumulati determinano la qualificazione alle Finali Scudetto di Riccione ad agosto.. Varese ospita il circuito Élite del basket 3×3 nei campetti del Campus il 12 e 13 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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