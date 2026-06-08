Varese arena del basket 3×3 | sfida per le Finali Scudetto al Campus

Notizia in breve

Le gare di basket 3x3 si sono svolte presso il Campus di Varese, con le squadre che si sono sfidate per ottenere un pass per le Finali Scudetto a Riccione. Le competizioni hanno determinato le posizioni in classifica e influenzato il ranking nazionale, con alcune squadre che hanno consolidato o migliorato la loro posizione in vista delle finali. Le partite hanno coinvolto diverse formazioni che cercano di qualificarsi e di scalare la graduatoria.