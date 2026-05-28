Le semifinali del campionato di basket sono state ufficializzate, con quattro squadre ancora in corsa. Le sfide vedranno affrontarsi Germani Brescia contro Olimpia Milano e Virtus Bologna contro Venezia. Le squadre qualificate sono state determinate dopo le partite dei sedici, ora ridotte a quattro. Le semifinali si svolgeranno a breve, con le squadre pronte a contendersi la finale per il titolo di campione italiano.

Partite in sedici, ne sono rimaste quattro. Da una parte Germani Brescia ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, dall’altra Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia. Ci si avvicina così alle semifinali scudetto, che per la decima volta da quando sono stati introdotti nei playoff i quarti di finale (annata 1978-1979: quella precedente fu “pilota”, con due gironi da quattro e successive semifinali e finale). Mentre le sirene di mercato si aggirano un po’ ovunque, tra Brescia e Milano si celebra la quarta volta di una sfida tra i due club. La prima risale al 1982, ma sono gli ultimi anni quelli che hanno reso tale sfida un classico, benché sia sempre stata l’Olimpia a vincere nel 2018 e 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: ecco le semifinali scudetto. Brescia-Milano e Bologna-Venezia, le prime quattro pronte alla sfida

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