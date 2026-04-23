Al via la seconda partita delle finali scudetto tra Venezia e Schio, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La gara è in corso e le squadre stanno affrontando i primi minuti di gioco. Schio ha iniziato con una rotazione più ampia, mentre Venezia ha messo a segno il primo canestro da tre punti con Keys. Dojkic ha poi realizzato i primi punti dalla linea dei liberi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-9 Grande rotazione di Schio. Segna Keys da tre. 5-6 12 ai liberi per Dojkic. 4-6 Grande movimento e gran canestro di Keys. 4-4 Laksa fa 23 ai liberi. 4-2 Muove il punteggio Shepard. 4-0 Tripla di Pan! 1-0 Santucci fa 12 ai liberi. 20.16 SI PARTE!!!!! 20.13 L’atmosfera inizia a scaldarsi, sale la tensione. Le giocatrici stanno ultimando le fasi di riscaldamento. 20.10 È il momento dell’inno italiano al Taliercio. 5? alla palla a due. 20.10 Tra le grandi attese questa sera ci sono Giorgia Sottana e Mariella Santucci, due delle giocatrici più rappresentative delle due compagini. Ci si attende di più anche da Shepard e Zandalasini, apparse in ombra in gara-1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 0-0, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia gara-2 delle finali scudetto

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