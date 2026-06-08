Vandali in azione devastato nella notte il Centro Sociale di Ospedaletto d' Alpinolo
Durante la notte, il Centro Sociale di Ospedaletto d'Alpinolo, vicino al Santuario di Montevergine, è stato danneggiato da un gruppo di vandali. Sono stati rovesciati e scassinati arredi, porte e finestre sono state rotte, e sono stati lasciati segni di distruzione all’interno della struttura. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti e la zona è stata lasciata in uno stato di abbandono.
Ospedaletto, 8 giugno 2026 — Durante la notte, il Centro Sociale di Ospedaletto d'Alpinolo, situato ai piedi del Santuario di Montevergine, è stato oggetto di atti vandalici. L'edificio, noto luogo di aggregazione per la comunità locale, è stato trovato con porte divelte, vetrate infrante, arredi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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