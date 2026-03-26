Nella notte di giovedì 26 marzo 2026, un’esplosione ha svegliato i residenti nel centro di Robassomero. Un gruppo di ladri ha fatto saltare il bancomat di un edificio, provocando danni ingenti alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Nel corso della notte di oggi, giovedì 26 marzo 2026, un'esplosione ha svegliato i residenti nel centro di Robassomero. A saltare in aria è stato, a causa dei soliti ladri che lo hanno saturato con l'esplosivo, il dispositivo bancomat della filiale dell'Unicredit di via Braccini. L'edificio è stato pesantemente danneggiato e l'attività ha dovuto rimanere chiusa. Il colpo è andato a segno: i ladri sono scappati con un bottino ancora da quantificare. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Esplosione nella notte a Cumiana: banda di ladri fa saltare un bancomat. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Esplosione nella notte a Robassomero: banda di ladri fa saltare il bancomat, devastato l'intero edificio

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