La seggiovia Karfen sarà riqualificata, con modifiche all’utilizzo previsto. Verranno installati nuovi bivacchi in quota lungo i percorsi escursionistici. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle aree montane. Sono previsti inoltre nuovi sentieri dedicati alla mobilità dolce, pensati per promuovere il turismo slow nella zona. Le modifiche puntano a valorizzare il territorio e facilitare le escursioni in alta quota.

Come cambierà l'uso della seggiovia Karfen dopo la riqualificazione?. Dove verranno costruiti i nuovi bivacchi in quota?. Quali servizi specifici riceveranno i cicloturisti nelle nuove aree?. Come influiranno questi cantieri sull'economia dei 19 comuni montani?.? In Breve Inizio cantieri giugno 2026 coinvolgenti 19 Comuni montani della provincia di Torino. Progetto promosso dalle Unioni Montane nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne. Riconversione seggiovia Karfen per trasporto biciclette e nuovi percorsi cicloturistici. Costruzione di due nuovi bivacchi ai Laghi d’Autaret e presso ex rifugio Karfen. WAU Architetti dà il via ai cantieri per la riqualificazione delle Valli di Lanzo: nuovi sentieri e mobilità dolce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valli di Lanzo: nuovi sentieri e mobilità dolce per il turismo slow

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valli di Lanzo: il nuovo modello per far rinascere i boschi piemontesiNelle Valli di Lanzo è stato presentato un nuovo modello volto a favorire la ripresa dei boschi piemontesi.

Leggi anche: Turismo e mobilità dolce, pronto il nuovo bed&bike

Temi più discussi: Balme, la montagna si racconta e conquista il pubblico: successo per la Festa Patronale tra cultura, natura e tradizioni; Valli di Lanzo, 19 nuove auto elettriche per i Comuni: l’Unione Montana investe nella mobilità sostenibile; Villa Pastrone per le Arti: cultura alpina, mecenatismo e giovani talenti nelle Valli di Lanzo; Lanzo celebra i 200 anni del Ponte Mosca: una giornata di eventi per il simbolo della città.

Buongiorno cara Francesca Usseglio Valli di Lanzo Piemonte x.com

WAU architetti avvia riqualificazione paesaggistica nelle Valli di Lanzo in PiemonteWAU Architetti avvia i cantieri nell’ambito del progetto di riqualificazione delle Valli di Lanzo nato dalla Strategia nazionale per le aree interne, insieme a Visterra Group Srl e all’arch. Portinaro ... msn.com

Le Valli di Lanzo cambiano volto: nuovi sentieri, cicloturismo e bivacchi per rilanciare la montagnaPartono i cantieri del grande progetto di riqualificazione sostenibile. Dall'ex seggiovia Karfen trasformata per le biciclette ai Laghi d'Autaret, fino a una rete di percorsi che unirà le vallate ... giornalelavoce.it

E se ARPITANIA fosse indipendente dalla Fr*nce? Una mappa topografica di ARPITANIA nella lingua arpitanica | La Repubblica Ducale di SAVOIA reddit