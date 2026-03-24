Turismo e mobilità dolce pronto il nuovo bed&bike

Sasso Marconi, 24 marzo 2026 – Un nuovo bed&bike fiorirà tra le mura dell’ex scuola elementare Marconi di Pontecchio. Conclusi i lavori di riqualificazione, la struttura rimasta inutilizzata per anni e ora rinnovata si prepara infatti ad accogliere gli escursionisti che vorranno esplorare e conoscere il territorio in sella alla propria bicicletta, promuovendo così il connubio tra turismo e mobilità dolce. Un progetto annunciato ormai quattro anni fa e progredito con la consegna dell’edificio di proprietà comunale al gestore, cioè la cooperativa per le attività produttive e sociali Copaps: ora si attendono gli ultimi step e l’inaugurazione ufficiale, che consentirà di aprire le porte e dare il via all’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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