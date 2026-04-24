Valli di Lanzo | il nuovo modello per far rinascere i boschi piemontesi

Nelle Valli di Lanzo è stato presentato un nuovo modello volto a favorire la ripresa dei boschi piemontesi. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge la creazione di una filiera del legno, con l'obiettivo di sostenere le attività forestali nella zona. L'idea è stata annunciata da un rappresentante di rilievo, che ha spiegato i dettagli del progetto e le sue finalità.

? Cosa sapere Matteo Emanuele Maino lancia Hug Foreste nelle Valli di Lanzo per la filiera del legno.. Il progetto pilota mira a contrastare lo spopolamento montano tramite nuovi hub territoriali.. Matteo Emanuele Maino lancia Hug Foreste dalle Valli di Lanzo per trasformare i boschi piemontesi in un motore economico e sociale capace di contrastare lo spopolamento montano. Il progetto, che affonda le sue radici nelle difficoltà vissute durante il periodo della pandemia, mira a ridisegnare il legame tra le comunità locali e il patrimonio forestale. L’iniziativa non si limita alla tutela ambientale, ma punta a trasformare la risorsa boschiva da elemento marginale a pilastro strategico per lo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valli di Lanzo: il nuovo modello per far rinascere i boschi piemontesi Notizie correlate L’incendio poi lo stop ai lavori. Adesso il centro anziani del Valli è pronto a rinascereDopo sei anni i nonni di Conca d’Oro potranno riavere il loro centro anziani nel cuore del parco delle Valli. Leggi anche: Un nuovo modello di bellezza nella salute: l’iconico modello gentile Fabio Mancini testimonial per la ASL Taranto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venaria, ennesimo incidente sulla direttissima per le Valli di Lanzo: muore una donna di 65 anni; Valli di Lanzo, c'è la data di riapertura della galleria Monte Basso di Lanzo; Ospitar, seconde case e turismo: la svolta delle Valli di Lanzo; Oltre l’Affresco. Alla scoperta di Oldrado Perini e del patrimonio immateriale delle Valli di Lanzo, AperiArte a Le Valli in Vetrina. Dalle Valli di Lanzo parte un progetto per rilanciare i boschi: Hug ForesteDai mesi difficili della pandemia a un progetto che guarda lontano, fino a coinvolgere l’intero territorio nazionale. Nasce così Hug Foreste, un’iniziativa che parte dalle Valli di Lanzo e si propone ... giornalelavoce.it Quando i folletti abitavano nelle case delle Valli di LanzoUn viaggio tra racconti popolari, credenze antiche e antropologia dell’immaginario in un mondo montano dove il confine tra reale e invisibile si fa sottile. Un testo di Ariela Robetto per il periodico ... giornalelavoce.it Dalle Valli di Lanzo un modello per rilanciare i boschi: nasce “Hug Foreste” - facebook.com facebook