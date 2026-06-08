Valle dei Templi la domenica è un trionfo | oltre cinquemila presenze per l' ingresso gratuito

Domenica alla Valle dei Templi di Agrigento ha registrato oltre cinquemila visitatori, grazie all’ingresso gratuito previsto per quella giornata. Il sito archeologico ha visto un afflusso numeroso di persone, confermando l’interesse per il luogo anche in questa occasione. Non sono stati segnalati problemi o disagi legati all’afflusso. La giornata si è conclusa senza incidenti o eventi significativi.

Agrigento non si ferma. La Valle dei Templi ha fatto registrare un nuovo successo di pubblico in occasione della domenica a ingresso gratuito. Sono stati ben 5.191 i visitatori che hanno affollato i sentieri del parco archeologico agrigentino, confermando il sito come uno dei principali poli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valle dei Templi: ingresso gratis tra natura e storia millenariaLa Valle dei Templi sarà aperta gratuitamente il 25 aprile e il 3 maggio, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il sito archeologico e il...

Templi gratis per tutti: torna l'ingresso a costo zero per la prima domenica del meseIl 7 giugno sarà possibile visitare gratuitamente i templi e i musei durante la prima domenica del mese.

Temi più discussi: Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento; Valle dei Templi, nuova campagna di scavi nell'area del teatro antico; Una leggenda della musica elettronica per la prima volta ad Agrigento: Sven Väth porta nella Valle le Visioni sonore; Ponte del 2 giugno, alla Valle dei Templi visite ai percorsi sotterranei.

Il Risveglio degli Dei torna per il decimo anno nella Valle dei Templi: Giunge al traguardo della decima edizione Il Risveglio degli Dei, e per l’occasione il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la Savatteri Produzioni… dlvr.it/TSw6Tj #Agrigento #Cron x.com

Il Risveglio degli Dei torna per il decimo anno nella Valle dei TempliGiunge al traguardo della decima edizione Il Risveglio degli Dei, e per l’occasione il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la Savatteri Produzioni celebrano un appuntamento che nel corso ... canicattiweb.com

Lions Club Valle dei Templi, tutto pronto per il 4° Premio per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno SocialeAccade per la quarta volta. Un Premio per la Creatività nella Arti e nell’Impegno Sociale. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Antonella Morreale. Domenica 7 giugno 2026 alle 9,30, ... licatanet.it