La Valle dei Templi sarà aperta gratuitamente il 25 aprile e il 3 maggio, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il sito archeologico e il contesto naturale circostante. Durante queste giornate, un programma botanico e archeologico, curato da CoopCulture, coinvolgerà famiglie e giovani visitatori. L’iniziativa permette di scoprire le testimonianze antiche e il paesaggio che circonda i resti storici.

? Cosa sapere Ingresso gratuito alla Valle dei Templi il 25 aprile e il 3 maggio.. Programma botanico e archeologico coordinato da CoopCulture per famiglie e giovani visitatori.. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi offre l’ingresso gratuito il 25 aprile per la festa della liberazione e il 3 maggio in occasione della prima domenica del mese, proponendo un programma che intreccia botanica, storia e arte. Le iniziative, coordinate da CoopCulture con il supporto di agronomi specializzati, puntano a coinvolgere le famiglie e i giovani attraverso il ciclo Flora – Percorsi di primavera, valorizzando il legame profondo tra il paesaggio siciliano e la sua eredità millenaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle dei Templi: ingresso gratis tra natura e storia millenaria

Valle dei Templi Agrigento Cerimonia di accensione del tripode, spettacolo dei droni Concordia Mundi

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