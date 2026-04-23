Valle dei Templi | ingresso gratis tra natura e storia millenaria

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valle dei Templi sarà aperta gratuitamente il 25 aprile e il 3 maggio, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il sito archeologico e il contesto naturale circostante. Durante queste giornate, un programma botanico e archeologico, curato da CoopCulture, coinvolgerà famiglie e giovani visitatori. L’iniziativa permette di scoprire le testimonianze antiche e il paesaggio che circonda i resti storici.

? Cosa sapere Ingresso gratuito alla Valle dei Templi il 25 aprile e il 3 maggio.. Programma botanico e archeologico coordinato da CoopCulture per famiglie e giovani visitatori.. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi offre l’ingresso gratuito il 25 aprile per la festa della liberazione e il 3 maggio in occasione della prima domenica del mese, proponendo un programma che intreccia botanica, storia e arte. Le iniziative, coordinate da CoopCulture con il supporto di agronomi specializzati, puntano a coinvolgere le famiglie e i giovani attraverso il ciclo Flora – Percorsi di primavera, valorizzando il legame profondo tra il paesaggio siciliano e la sua eredità millenaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Valle dei Templi: ingresso gratis tra natura e storia millenaria

Valle dei Templi Agrigento Cerimonia di accensione del tripode, spettacolo dei droni Concordia Mundi

Video Valle dei Templi Agrigento Cerimonia di accensione del tripode, spettacolo dei droni Concordia Mundi

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