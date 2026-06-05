Templi gratis per tutti | torna l' ingresso a costo zero per la prima domenica del mese

Il 7 giugno sarà possibile visitare gratuitamente i templi e i musei durante la prima domenica del mese. In questa giornata, gli ingressi saranno aperti senza costi per tutti i visitatori. L'iniziativa si ripete mensilmente e permette di accedere senza pagamento ai principali siti culturali. La giornata si svolge in modo regolare, con orari e modalità di accesso standard.

Il 7 giugno torna l’appuntamento con la prima domenica del mese che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Per chi vuole approfondire la visita della Valle dei Templi saranno disponibili le consuete attività guidate. Ogni giorno alle 16 è previsto il percorso “Valle senza segreti”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

An Israeli soldier praying at the Western Wall, Jerusalem, Israel l

Notizie e thread social correlati

Dalla Zisa al casolare Impastato a Cinisi: tutti i siti culturali aperti e gratis la prima domenica del mese di maggioIl prossimo 3 maggio, prima domenica del mese, diversi siti culturali gestiti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo saranno...

Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei museiA Firenze il 3 maggio riprende la Domenica Metropolitana, un’iniziativa che permette l’ingresso gratuito nei musei cittadini.

Argomenti più discussi: Arte e storia a porte aperte: il 2 giugno gratis in Certosa, a Paestum e Velia; Musei gratis il 2 giugno: una Festa della Repubblica di pura meraviglia; Sagra del formaggio, Mangia e passia e festa del tarallo: cosa fare nel lungo weekend del 2 giugno; Ingresso gratuito domenica nei luoghi della cultura. Alla scoperta di Villa Romana a Realmonte.