Nerina scompare nel nulla a Giovi Bottiglieri | l' appello disperato per ritrovarla

A Giovi Bottiglieri, una cagnolina di nome Nerina è scomparsa senza lasciare traccia. La famiglia che la cerca da giorni ha lanciato un appello pubblico, sperando di ritrovarla. Le ricerche si sono concentrate nelle zone circostanti, ma al momento non ci sono novità sulla sua posizione. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti del luogo.

Non si hanno più tracce di Nerina, una dolcissima cagnolina smarrita che la sua famiglia sta cercando disperatamente da giorni. Nerina è scomparsa il 26 aprile nella zona di Giovi Bottiglieri: è una femmina meticcia di circa 3 anni, taglia media, dal manto nero e dallo sguardo dolcissimo che oggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Scompare nel nulla dopo una passeggiata: l’appello disperato della famigliaL'Aquila - Una giovane neolaureata sparisce a Sulmona senza lasciare tracce: familiari e istituzioni mobilitati, ricerche in corso tra campagne e... Furto di auto a Battipaglia, l'appello disperato della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarla"Ladri in azione a Battipaglia, ieri: è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta rossa, con cerchi neri, targata ES 386HA, con un graffio sul paraurti...