Una giovane neolaureata è scomparsa nel nulla dopo aver fatto una passeggiata nel centro di Sulmona. La famiglia ha lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni e ha descritto il momento in cui si sono accorti della sua assenza. Le autorità stanno conducendo indagini per rintracciarla, ma al momento non ci sono dettagli sulle sue ultime attività o sul motivo della sua scomparsa. La donna non ha lasciato messaggi né oggetti che possano aiutare nelle ricerche.

L'Aquila - Una giovane neolaureata sparisce a Sulmona senza lasciare tracce: familiari e istituzioni mobilitati, ricerche in corso tra campagne e centri abitati circostanti Ore di forte apprensione per la scomparsa di una giovane di 25 anni, Prisca Anile, di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di ieri. La ragazza si sarebbe allontanata dalla propria abitazione intorno a mezzogiorno, riferendo ai familiari l’intenzione di fare una semplice passeggiata, senza però farvi più ritorno. A lanciare l’allarme è stata la famiglia, in particolare la sorella Karen, ultima persona ad averla vista. Attraverso un appello pubblico, ha fornito anche una descrizione dettagliata dell’abbigliamento indossato al momento della scomparsa: maglia nera, pantaloni larghi neri, un marsupio e scarpe rosa.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scompare nel nulla dopo una passeggiata: l’appello disperato della famiglia

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